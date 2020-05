GroenLinks eist duidelijkheid van gemeente over coronaregels in openbare ruimte na 1 juni

nieuws

Foto: Tom Veenstra

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil dat er duidelijkheid komt over de hoe de gemeente drukte in de stad gaat aanpakken nu de coronamaatregelen op 1 juni versoepeld worden. In een persbericht schrijft de fractie dat inwoners mee moeten kunnen denken, moet er flexibel gehandhaafd moet worden en drukte actief moet worden gespreid.

GroenLinks vindt dat het op dit moment niet altijd duidelijk is wat er vanaf 1 juni wel en niet is toegestaan. De fractie spreekt over tegenstrijdige communicatie, wat volgens de fractie kan leiden tot het onbedoeld niet opvolgen van de maatregelen. De fractie zit niet te wachten op veel boetes en aantekening op strafbladen door onduidelijkheden. De Veiligheidsregio zou dit moeten voorkomen. “Er komen een heleboel vrije dagen aan en het wordt ‘knetterlekker’ weer. Dat is natuurlijk heel fijn, maar wat de coronamaatregelen betreft is dat een reden om juist extra duidelijk en extra scherp te blijven op ontwikkelingen”, aldus Fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

De partij verder de inwoners van de gemeente mee laten denken over de herinrichting van de openbare ruimte en wil daarom een “ideeënbus” openstellen. Wijnja: “Mensen zitten vol ideeën over hun leefomgeving. Door daarnaar te luisteren en goede ideeën over te nemen zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan genieten van de steeds mooiere dagen.”