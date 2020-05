Grind op wegdek Julianaplein zorgt voor vertraging

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Automobilisten op de A7 moeten donderdagmiddag rekening houden met vertraging. Op de zuidelijke ringweg bij het Julianaplein ligt grind op de weg. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van grind op de weg kwam rond 16.00 uur binnen. “Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Wind. “Er ligt in ieder geval een laagje grind op het verkeersplein. Vanwege de verkeersveiligheid is één rijstrook afgesloten.” Volgens Wind gaat het om de rijbaan vanaf Drachten richting Hoogezand.

Rond 16.15 uur kwam er een veegmachine ter plaatse. “Zij gaan het grind opvegen. Op dit moment staat er een kleine file vanuit de richting Drachten. De verwachting is dat als het grind weg is, dit snel op gaat lossen.”