Gloednieuwe WINK-treinen van Arriva getest in Duitsland

De drie gloednieuwe Arriva-treinen op de testbaan nabij Düsseldorf. Foto: Bart Mestrom

De gloednieuwe treinen van Arriva die vanaf december tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden worden deze dagen getest in Duitsland. Dit gebeurt op een testbaan.

De test met de zogeheten WINK-treinstellen vindt plaats in Wegberg nabij Düsseldorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De test werd uitgevoerd met treinstellen 602, 604 en 601. Op het testcentrum van Siemens kunnen onder de meest voorkomende omstandigheden treinen getest worden. Ook kunnen er langdurige proeven worden gehouden om te zien wat het effect is op het materieel. De testfaciliteit in Duitsland is uitgerust met twee testringen en drie testsporen.

Stopcontacten en usb-laders

Arriva heeft in totaal achttien WINK-treinstellen besteld bij treinbouwer Stadler. De treinen bestaan uit drie delen, twee coupés waar een motorblok tussen zit. De trein heeft een lengte van 56 meter en heeft geen eerste klas. Wel zijn er bij alle zitplaatsen stopcontacten en USB-laders aanwezig. De eerste bak heeft één toegangsdeur, de tweede bak heeft twee toegangsdeuren. In deze tweede bak bevinden zich ook het toilet en de stilteruimte.

Rood-witte kleuren gaan verdwijnen

Bronnen laten weten dat de kleurstelling op de trein nog niet de definitieve is. Dit gaat de komende maanden aangepast worden net als dat de huidige treinen van Arriva ook een nieuw jasje krijgen. De rood-witte kleuren gaan namelijk verdwijnen. Donderdag berichtte OOG Tv dat de eerste Spurt in Winterswijk inmiddels voorzien is van een nieuwe fris witte en lichtblauwe kleur.

Făurei

De test in Wegberg is niet de eerste test. Enkele maanden geleden vonden er al testritten plaats in Făurei in Roemenië. Op die baan, die ongeveer veertien kilometer lang is, kunnen omvangrijke tests gedaan worden waarmee onderzocht wordt of het materieel veilig is en of de software zich gedraagt zoals het zich zou moeten gedragen.