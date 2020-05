Gloednieuwe NS-intercity in Nederland gearriveerd

nieuws

Foto: Bart Kromwijk - www.youtube.com/user/112bartjk/featured

Bij Bad Bentheim is zaterdagavond de eerste gloednieuwe intercity voor de NS ons land ingereden. Het nieuwe treinmaterieel gaat in de toekomst ook op de lijn naar Groningen ingezet worden.

Treinstel 3108 kwam rond 18.00 uur de grens over. De trein werd getrokken door een locomotief van RailExperts en aan de voor- en achterzijde van de gloednieuwe trein bevonden zich wagons voor de remkracht. Na een rit die onder andere via Zwolle voerde werd de trein naar het opstelterrein op Watergraafsmeer gebracht. Daar zal de trein de komende tijd gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden waarna het stel in 2021 op dienst komt. Na dit treinstel volgen er de komende tijd nog 98 nieuwe ICNG-treinstellen. Van deze serie gaan er 79 ingezet worden in het binnenland, en twintig stuks voor de grensoverschrijdende verbindingen.

De treinen, van het type Coradia Stream, zijn gebouwd door de Duits-Franse treinbouwer Alstom. Het nieuwe intercity-materieel is bedoeld om ouder materieel zoals de oudste ICMm en ICRm te vervangen maar ook om de groei van het aantal reizigers op te vangen. De treinen hebben vijf of acht rijtuigen die bij de bakovergangen rusten op Jacobsdraaistellen. In 2021 worden de nieuwe treinen in eerste instantie alleen ingezet op de route Breda – Rotterdam – Schiphol – Amsterdam. Daarna zullen ze ook te zien zijn op de route Eindhoven – Den Haag. Vanaf 2023 is het de bedoeling dat ze ook op Groningen gaan rijden.

Jason van der Hammen maakte een filmpje van de doorkomst in Zwolle

ICNG (nieuwe intercity van NS) arriveert te station Zwolle pic.twitter.com/APGykc4UnP — Jason (@treinjoch) May 23, 2020

Juliën maakte een vlog over de doorkomst van de nieuwe trein in Bad Bentheim (en in De Lutte en in Borne)

De #ICNG wat verder in detail. Van binnen nog helemaal ingepakt maar ziet er al erg mooi uit! Erg mooie trein met eigen identiteit. Dit wordt een klassieker van @NS_online! pic.twitter.com/ZnQwGBVK6J — Bart Kromwijk (@desbarts) May 23, 2020