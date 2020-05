GGD’en nog niet op volle sterkte om op corona te testen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Vanaf maandag 1 juni kan iedereen getest worden op corona. Uit onderzoek blijkt echter dat de GGD’en in Nederland vanaf maandag nog niet op volle sterkte draaien waardoor nog niet iedereen getest kan worden.

Wie op Pinkstermaandag belt kan in veel GGD-regio’s niet dezelfde dag terecht. De GGD’en streven ernaar om iedereen binnen 48 uur te laten testen. Ook in Groningen kunnen mensen maandag nog niet terecht om zich te laten testen op COVID-19, wel kan er gebeld worden voor een afspraak. Dinsdag gaat het testcentrum bij het UMCG open. Vanaf dinsdag streeft men in Groningen ernaar om een test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

De GGD in Groningen geeft verder aan dat de test alleen bedoeld is voor mensen met milde coronaklachten. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten.

Het telefoonnummer dat gebeld kan worden om een afspraak te maken wordt maandagochtend bekendgemaakt.