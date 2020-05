GGD: “Ruim 2.500 extra mensen nodig voor bron- en contactonderzoek”

nieuws

De GGD’en in Nederland hebben ruim 2.500 extra fte’s nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar bron- en contactonderzoek. Dat heeft GGD-directeur Sjaak de Gouw woensdagochtend laten weten in de Tweede Kamer.

In de Kamer vindt woensdagochtend en -middag een technische briefing plaats over de corona-aanpak in Nederland. In de ochtend liet RIVM-directeur Jaap van Dissel al weten dat bij het versoepelen van de maatregelen het testen erg belangrijk wordt. “Het opschalen van het aantal tests dat we uit kunnen voeren is niet de grootste klus waar we nu voor staan”, liet De Gouw weten. “Veel werk gaat zitten in het bron- en contactonderzoek.” Als een persoon positief getest wordt op het coronavirus heeft de GGD als taak om uit te zoeken met welke andere mensen de afgelopen periode contact is geweest. Deze mensen worden vervolgens gewaarschuwd.

De Gouw omschrijft het werk als arbeidsintensief en daarom moet het aantal mensen dat dit werk kan uitvoeren, het aantal fte’s, worden uitgebreid. “Op dit moment zijn er vijfhonderd mensen die dit werk kunnen doen. Als het slechtste scenario werkelijkheid wordt, een situatie met veel nieuwe besmettingen, dan hebben de GGD’en in september 2.960 fte’s nodig.” In noodgevallen wil het zelfs binnen een etmaal op kunnen schalen naar 3.200 fte. Volgens De Gouw is er al contact met mensen die dit werk willen doen, maar zij moeten nog worden opgeleid.