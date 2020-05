GGD: “Nieuw sterfgeval, geen nieuwe coronabesmettingen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is een zeventiende patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat laat de GGD Groningen vrijdagavond weten.

De patiënt overleed vorige week zaterdag maar wordt sinds vrijdag meegenomen in de statistieken. Waar de vertraging door ontstaan is, is onbekend. Volgens de GGD blijft het aantal nieuwe besmettingen in de provincie stabiel. Dit aantal blijft staan op 353. Dit getal is sinds afgelopen woensdag stabiel. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger. Echter worden niet alle inwoners met klachten getest.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk dertien mensen aan het coronavirus kwamen te overlijden. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.788. Negen mensen moesten opgenomen worden in een ziekenhuis. Daarmee zijn er nu 11.649 patiënten die in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Het aantal besmette personen staat nu op 44.888. De afgelopen dag kwamen er 188 bewezen besmettingen bij.