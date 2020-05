GGD: “Nieuw sterfgeval en één nieuwe coronabesmetting in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is het afgelopen etmaal één patiënt overleden aan het coronavirus en is er één nieuwe besmetting geconstateerd. Dat laat de GGD woensdagmiddag weten.

Volgens de GGD zijn er in de provincie nu 347 patiënten besmet met het COVID-19 virus. Dinsdag waren dit nog 346. Volgens de GGD ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger. Echter worden niet alle inwoners met klachten getest. Het aantal mensen dat overleden is staat nu op vijftien. Een dag eerder waren dit nog veertien.

Virus stabiliseert

“Het aantal vastgestelde besmettingen is al enige tijd vrijwel onveranderd”, vertelt een woordvoerder van de GGD. “Op grond daarvan kunnen we stellen dat de verspreiding van het virus in onze provincie zich lijkt te stabiliseren. Het is niet uit te sluiten dat de komende dagen en weken nieuwe besmettingen zullen worden vastgesteld. Daarom blijft grote waakzaamheid geboden.”

Afname besmettingspercentage

De afgelopen zes weken zijn op de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, GGD en Certe in totaal 1.592 zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn getest op het coronavirus. Van hen bleek 95 positief te zijn. Deze mensen kregen het advies om thuis te blijven. Afgelopen week werden er 168 tests uitgevoerd waarbij er vier positief werden bevonden. Daarmee kan geconcludeerd worden dat het besmettingspercentage afneemt in vergelijking met de voorgaande weken.