GGD niet klaar voor meer contactonderzoek als scholen heropenen

nieuws

De verschillende GGD-diensten in ons land zijn niet klaar om veel meer contactonderzoek te doen als de basisscholen volgende week maandag weer open gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij alle 24 GGD-regio’s.

Dat er minder getest wordt ligt niet aan de materialen. Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende testmaterialen beschikbaar zijn. Het ontbreken van een landelijk plan voor bron- en contactonderzoek zou de reden zijn dat er minder tot bijna niet getest wordt. De GGD’s zeggen te werken aan plannen om het onderzoek uit te breiden, maar dat de landelijke instructies hiervoor ontbreken.

Op dit moment alleen passief onderzoek

Dat er bijna tot geen actief bron- en contactonderzoek wordt gedaan staat haaks op de voorwaarden van het OMT, het Outbreak Management Team, dat zegt dat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden als er juist extra capaciteit komt voor dit contactonderzoek. Toen op 20 april groen licht werd gegeven voor het heropenen van scholen, kinderopvang en speciaal onderwijs, werd deze voorwaarde herhaald. In de praktijk wordt er op dit moment alleen passief onderzoek gedaan. Mensen die positief getest worden op COVID-19 krijgen een standaardbrief mee die ze zelf aan de mensen moeten geven met wie ze contact hebben gehad.

Onvoldoende menskracht en gebrek aan landelijke richtlijnen

De reden dat er minder bron- en contactonderzoek wordt gedaan heeft te maken met onvoldoende menskracht. Een onderzoek per patiënt kost gemiddeld zo’n vier uur. Aanvankelijk werd gedacht door de inzet van apps de werklast verminderd kon worden. Door problemen bij de ontwikkeling op technisch- en veiligheidsvlakken, is dit voorlopig geen optie. Verschillende GGD-diensten zijn nu bezig om de afdelingen infectieziektenbestrijdingen uit te breiden en op te schalen. Landelijke richtlijnen hiervoor ontbreken nog en worden volgende week verwacht. Als dit landelijke plan er is zeggen de GGD’s snel op te kunnen schalen, waarbij gedacht wordt aan het inzetten van medische studenten, medewerkers van het Rode Kruis en gepensioneerde artsen en verpleegkundigen.