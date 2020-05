GGD: “Geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn sinds zaterdag geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zondagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 356 positieve besmettingen vastgesteld. Dit is hetzelfde aantal als zaterdag. De stabilisatie komt na twee dagen waarbij het aantal positieve gevallen toe nam. Daar moet wel als kanttekening bijgeplaatst worden dat de testlocatie in Groningen op Pinksterzondag gesloten is. De GGD laat verder weten dat het daadwerkelijke aantal besmettingen naar alle waarschijnlijkheid hoger ligt omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Het aantal mensen dat in onze provincie overleed blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds 16 mei stabiel.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk vijf personen kwamen te overlijden. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 5.956. Deze mensen zijn niet allemaal afgelopen etmaal overleden. Het aantal mensen dat in een ziekenhuis verblijft of heeft verbleven is toegenomen met acht tot 11.735. Bij 185 mensen werd COVID-19 vastgesteld waarmee het totaal aantal besmettingen nu op 46.442 komt.