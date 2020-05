GGD: “Geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn sinds afgelopen zaterdag geen nieuwe positieve coronabesmettingen geconstateerd. Dat laat de GGD Groningen zondagmiddag weten.

Het totaal aantal bewezen besmettingen blijft daarmee staan op 344 personen. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Het aantal personen dat in de provincie overleed aan de gevolgen van het virus blijft staan op veertien.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk het afgelopen etmaal 69 patiënten zijn komen te overlijden aan het virus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.056. 44 Patiënten moesten afgelopen dag opgenomen worden in een ziekenhuis. Het totaal aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, staat nu op 10.995. In totaal werden er sinds afgelopen zaterdag 335 mensen positief getest op het virus, waarmee het aantal besmettingen nu op 40.571 ligt.