GGD: ‘Geen nieuwe besmettingen in provincie Groningen’

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Volgens de GGD zijn er sinds woensdagmiddag geen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat blijkt uit cijfers die de dienst donderdag naar buiten bracht. Ook het aantal sterfgevallen is ongewijzigd.

Sinds woensdag zijn 347 mensen positief getest op het coronavirus. In totaal zijn vijftien mensen uit de provincie aan het virus overleden. Volgens de GGD lijkt de verspreiding van het virus in de provincie te stabiliseren, omdat het aantal besmettingen in de afgelopen dagen nauwelijks is veranderd. Maar de dienst zegt wel dat niet valt uit te sluiten dat in de komende weken toch nieuwe besmettingen vastgesteld worden.

Het beeld over de provincie Groningen is vergelijkbaar met de cijfers van het RIVM over de gemeente en de rest van het land. Volgens het instituut is er een duidelijke impact te zien van de genomen maatregelen op de besmettingsgraad in het land. De piek van de epidemie viel in alle provincies in dezelfde week (week 12). Dat is opvallend, omdat er grote verschillen in aantallen in het ziekenhuis opgenomen patiënten per provincie waren.

Landelijk overleden in het afgelopen etmaal 84 mensen aan het coronavirus, tot nu toe zijn 5.288 mensen aan COVID-19 overleden. 11.192 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, een stijging met 39 mensen ten opzichte van woensdag. In totaal zijn 41.774 positieve tests bekend bij het RIVM, een stijging met 455 besmettingen.