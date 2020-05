GGD: “Eén nieuwe coronabesmetting in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is sinds afgelopen vrijdag één nieuwe coronabesmetting geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Groningen die zaterdagavond bekend werden gemaakt.

Met de nieuwe besmetting komt het totale aantal besmettingen nu op 348. Precies een week geleden waren er 344 besmettingen vastgesteld. Volgens de GGD ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger. Niet iedereen met klachten wordt getest op het COVID-19-virus. Het aantal mensen dat in onze provincie overleed aan het virus blijft staan op vijftien.

In de middag maakte het RIVM bekend dat er landelijk de afgelopen 24 uur 63 mensen zijn komen te overlijden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.422. Het aantal personen dat opgenomen moest worden in een ziekenhuis steeg met 58 waarmee er nu 11.285 patiënten in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Het aantal positief geteste personen steeg afgelopen etmaal met 289 tot 42.382.