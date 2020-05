GGD: “Eén nieuwe coronabesmetting in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is sinds dinsdag één nieuwe coronabesmetting geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die woensdagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 354 positieve testen afgenomen. Dit is één meer dan dinsdag het geval was. De nieuwe besmetting komt zes dagen nadat er geen nieuwe gevallen ontdekt waren. De GGD laat weten dat het daadwerkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Dit omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Het aantal sterfgevallen blijft onveranderd. In onze provincie overleden tot nu toe zeventien personen. Dit aantal is sinds 16 mei stabiel.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk vijftien mensen kwamen te overlijden. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.871. Zeven mensen moesten opgenomen worden in een ziekenhuis. Daarmee komt het aantal mensen dat in een ziekenhuis verblijft, of heeft verbleven, op 11.697. Het aantal besmette personen met COVID-19 steeg met 190 tot 45.768.