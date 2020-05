GGD: “Drie nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn het afgelopen etmaal drie nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zondagmiddag bekend werden gemaakt.

Met de drie nieuwe besmettingen komt het totaal aantal positieve gevallen nu op 351. Zeven dagen geleden waren er 344 gevallen bekend. De afgelopen dagen bleef het aantal besmettingen stabiel of nam deze met één toe. De laatste grote toename dateert van tien dagen geleden toen er vier gevallen bij kwamen. Nu is het aantal dus toegenomen met drie. Volgens de GGD ligt het aantal COVID-19 besmettingen in werkelijkheid veel hoger. Niet iedereen met klachten wordt namelijk getest.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk de afgelopen dag achttien mensen kwamen te overlijden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.440. In de ziekenhuizen moesten 22 patiënten opgenomen worden. Het aantal mensen dat nu in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, staat nu op 11.307. Bij 245 mensen werd de afgelopen dag het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmette personen op 42.627.