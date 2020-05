GGD bevestigt één nieuwe corona-besmetting in provincie Groningen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De GGD heeft één nieuwe corona-besmetting bevestigd binnen de provincie Groningen. Dat meldt de dienst maandagmiddag.

Met de besmetting komt het totale aantal mensen dat besmet is (geweest) nu op 345 personen voor de provincie. Het aantal overleden patiënten blijft op veertien sterfgevallen staan. Het aantal werkelijke besmettingen in onze provincie ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten worden getest.

Volgens het RIVM zijn nog steeds 7,7 op de 100.000 inwoners uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19, achttien personen in absolute getallen. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen op de speciale ‘corona-verpleegafdelingen’ in de provincie Groningen is sinds vrijdag flink afgenomen. Op de Intensive Care-afdelingen bleef het aantal corona-patiënten gelijk, vanaf vrijdagochtend liggen er 32 mensen op de Groningse IC’s. Dat meldt de gezondheidsdienst maandagmiddag.