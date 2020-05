GGD: “Afgelopen week 256 personen getest, nul besmettingen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen worden nauwelijks nieuwe besmettingen geconstateerd. Volgens de GGD heeft het virus zich in onze provincie gestabiliseerd.

In Groningen zijn sinds het begin van de coronapandemie 353 personen positief getest op het coronavirus. Van deze 353 zijn er 188 in de zorg werkzaam. Het gaat om medewerkers in de zorg waarvoor de GGD de indicatie heeft gesteld. Het aantal werkelijke besmettingen ligt hoger omdat niet alle inwoners met klachten getest worden. In de provincie kwamen zestien mensen te overlijden aan het virus.

Testlocatie

In de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, de GGD en Certe zijn de afgelopen zeven dagen 256 personen getest op het virus. Van hen bleek niemand positief te zijn. In de afgelopen zeven weken werden er 1982 personen getest. Daarvan bleek 98 positief te zijn. Dit is een percentage van 4,94 procent.

Grote waakzaamheid

Ondanks de stabilisatie moeten we volgens de GGD wel waakzaam zijn. “In het licht van de versoepelingen die afgelopen weken hebben plaatsgevonden en de versoepelingen die door het kabinet zijn aangekondigd valt niet uit te sluiten dat nieuwe besmettingen zullen worden vastgesteld. Daarom blijft grote waakzaamheid geboden.”