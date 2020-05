GGD: “Aantal vastgestelde besmettingen al langer min of meer stabiel”

nieuws

Foto: Melarno Kraan - 112groningen.nl

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de provincie Groningen is al langer min of meer stabiel. Dat zegt de GGD Groningen in haar wekelijkse update.

“Landelijk neemt het aantal positieve besmettingen af”, laat de GGD weten. “Voor Groningen is het aantal vastgestelde besmettingen al langer min of meer stabiel en kunnen we stellen dat de verspreiding van het virus zicht lijkt te hebben gestabiliseerd.” In de testlocatie van de GGD, het UMCG en Certe zijn sinds halverwege maart 2.210 personen getest op COVID-19. Van hen bleek 99 positief te zijn. Dit is 4,5 procent. De afgelopen week zijn er in het testcentrum 228 personen getest. Van hen bleek één persoon positief te zijn. Deze persoon is in quarantaine gesteld.

Ondanks dat de cijfers positief zijn blijft het volgens de GGD belangrijk om de verspreiding van het virus te voorkomen. “Het essentieel om drukte te vermijden en om ander halve meter afstand te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle.”