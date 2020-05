GGD: “Aantal coronabesmettingen in provincie blijft stabiel”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal personen in de provincie Groningen die positief getest zijn op het coronavirus is in vergelijking met zondag stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die maandagavond bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 352 personen positief getest op COVID-19. Sinds afgelopen woensdag is dit getal niet meer veranderd. Een week geleden waren er nog 351 besmettingen. Volgens de GGD ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen wel hoger. Niet iedereen met klachten wordt namelijk getest op het virus. Ook het aantal mensen dat overleed blijft stabiel. Sinds afgelopen vrijdag staat dit aantal op zestien.

Het RIVM liet eerder op de dag weten dat er landelijk veertien personen zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 5.694. Volgens de Rijksdienst moesten 27 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis waarmee het totaal aantal patiënten dat in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, nu op 11.579 staat. In Nederland zijn er nu 44.141 mensen besmet met het coronavirus, dit zijn er 146 meer dan een etmaal eerder.