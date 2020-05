GGD: ‘Aantal besmettingen met COVID-19 in provincie blijft gelijk aan zondag’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Ook in de afgelopen vierentwintig uur zijn in de provincie Groningen geen nieuwe corona-besmettingen vastgesteld. Volgens de GGD Groningen is het aantal besmettingen sinds zondagmiddag gelijk gebleven, zo blijkt uit de cijfers die de dienst dinsdagmiddag naar buiten bracht.

Het aantal besmettingen in de provincie blijft staan op 351. Het aantal besmettingen is sinds eind april behoorlijk afgevlakt, hoewel het werkelijke aantal besmetting waarschijnlijk hoger ligt dan het genoemde aantal. Niet iedereen met klachten wordt getest. Het is niet uit te sluiten dat er komende tijd nieuwe besmettingen zullen worden vastgesteld. “We moeten dus alert blijven en de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in acht blijven nemen”,zo schrijft de dienst op de website.

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat opgenomen is in een ziekenhuis is voor de twaalfde dag op rij gelijk gebleven, zo meldde het RIVM eerder op de dag. Het afgelopen etmaal overleden volgens de Rijksdienst in Nederland 54 mensen aan de gevolgen van COVID-19. 35 Nederlanders werden opgenomen in een ziekenhuis. In Nederland zijn 161 nieuwe positieve tests gemeld aan het RIVM.