GGD: “Aantal besmettingen loopt langzaam op, verspreiding stabiliseert”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze provincie loopt de afgelopen weken langzaam op. De GGD Groningen concludeert daarmee dat het virus zich in onze provincie lijkt te stabiliseren.

In de gezamenlijke testlocatie van de GGD, het UMCG en Certe zijn de afgelopen zeven weken in totaal 1.845 personen getest op het coronavirus. Van hen werd 98 positief bevonden. Afgelopen week werden er 253 mensen getest op COVID-19, waarvan drie drager bleken te zijn van het coronavirus. Dit is een percentage van 1,2%. De GGD concludeert aan de hand van de cijfers dat het virus zich stabiliseert. Toch is wel grote waakzaamheid geboden. Doordat er afgelopen week verschillende versoepelingen zijn gedaan in de coronamaatregelen, en de komende periode er nog meer versoepelingen gedaan gaan worden, is niet uit te sluiten dat het aantal besmettingen de komende periode toe gaat nemen.

In de provincie ligt het totaal aantal bewezen besmettingen op 352. Dit is inclusief de vijftien mensen die overleden zijn. Van deze 352 werken er 187 in de zorg. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt hoger. Niet iedereen met klachten wordt namelijk getest op het virus.