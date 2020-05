Gewonden bij botsing tussen wielrenner en fietsster

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de Eeldersingel zijn een wielrenner en een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even na 17.00 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Wind. “Een wielrenner en een fietsster zijn op elkaar gebotst. Beide kwamen daardoor ten val en raakten gewond.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. Politieagenten verleenden eerste hulp en zorgden dat het overige verkeer in goede banen werd geleid. Twee ambulances kwamen ter plaatse voor de beide slachtoffers. “De vrouw heeft ogenschijnlijk flinke verwondingen opgelopen, ook de wielrenner is gewond geraakt.”

Beide slachtoffers moesten met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Vanwege het ongeluk is de Eeldersingel deels afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht.