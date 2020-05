Gewonde bij verkeersongeluk Leonard Springerlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Leonard Springerlaan is een persoon lichtgewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 14.00 uur ter hoogte van de kruising met de Paterswoldseweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een groep van drie scooterrijders was onderweg. Eén van de scooterrijders kwam op de kruising ten val. Het is onduidelijk of de andere scooters hier bij betrokken waren of dat ze deel uit maakten van dezelfde groep. Eén persoon raakte gewond. Deze is gecontroleerd door een ambulanceverpleegkundige. Haar verwondingen leken mee te vallen.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk. De schade aan de voertuigen is beperkt gebleven.