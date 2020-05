Gewonde bij steekpartij op straat in De Wijert

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij donderdagavond in de Nicolaas Beetstraat in de wijk De Wijert is een persoon ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond plaats rond 18.50 uur. “Eén persoon is bij dit steekincident gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Ook hebben we één persoon als verdachte aan kunnen houden. We zijn gestart met een onderzoek naar de toedracht.”

Traumahelikopter

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt rond 19.00 uur dat er veel hulpdiensten in de straat aanwezig zijn. “De steekpartij heeft op straat plaatsgevonden. Er staan twee ambulances in de straat en het Mobiel Medisch Team, het MMT, is zojuist in een traumahelikopter in de wijk geland. Ook is er veel politie aanwezig.”

Met spoed naar ziekenhuis

Rond 19.15 uur meldt Ten Cate dat het slachtoffer na stabilisatie in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. “De politie is druk bezig met haar onderzoek. Vanwege het onderzoek is de straat afgesloten. Men is in gesprek met verschillende getuigen om een beeld te krijgen. Ook de recherche is aanwezig.”

Later meer.