Gewonde bij steekpartij in Hoogkerk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident aan de Egbert Reitsmalaan in Hoogkerk is maandag aan het einde van de middag een persoon gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het incident vond plaats rond 17.45 uur. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. In of bij een woning in de straat heeft een steekincident plaatsgevonden. Een traumahelikopter werd ingezet om een slachtoffer te behandelen. Dit slachtoffer is vervolgens met onbekende verwondingen in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onder andere de Technische Recherche is ter plaatse. Volgens incidentfotografen spreekt de politie met verschillende getuigen om een beeld te krijgen.