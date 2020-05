Gevel uit flat geblazen bij explosie in Beijum

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een explosie vrijdagavond aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum is een gevel uit een flat geblazen. Volgens incidentfotografen zijn er bij de explosie mensen gewond geraakt.

De explosie vond plaats even na 19.30 uur. De Groninger brandweer rukte direct uit met twee tankautospuiten, een hulpverleningsgwagen en een hoogwerker. “De gevel van een flat ligt er helemaal uit”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie die snel na de eerste melding ter plaatse is. “Inmiddels zijn ook drie ambulances en verschillende politiewagens ter plaatse. De traumahelikopter die ook was opgeroepen is toen deze boven de wijk vloog gecancelled.”

Ontruiming flat

“We zijn met meerdere voertuigen ter plaatse aan de Wibenaheerd”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Hoe de explosie plaats heeft kunnen vinden is nog onbekend. We zijn op dit moment druk bezig om de flat te ontruimen.”

Chaotisch

De situatie in de straat is volgens Weening chaotisch. “Veel mensen uit de wijk komen op het incident af. De politie is op dit moment bezig om de afzetting uit te breiden.

Later meer.