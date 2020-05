Gemiddelde sterfte in gemeente Groningen nog steeds onveranderd door coronavirus

nieuws

De sterftecijfers in de gemeente Groningen zijn nog steeds niet significant veranderd door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het CBS hier vrijdag over publiceerde.

Waar in andere gemeentes in Nederland het aantal sterftes sterk toenam vergeleken met de eerste tien weken van dit jaar, is hier in week 20 geen sprake meer van. In Nederland als geheel is het aantal sterfgevallen in week 20, voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, gedaald tot beneden het gemiddelde. Zowel in de gemeente Groningen als in de rest van de provincie is ook tijdens de coronacrisis weinig tot geen verschil te zien geweest met weken voor de uitbraak van het virus.

In sommige gemeentes in Nederland liep de ”oversterfte’ op tot een verdubbeling van het gemiddelde in de eerste tien weken van 2020, de piek hiervan lag in week 14. In tien gemeentes, waaronder Grave, Meijerijstad, Uden, Heerde en IJsselstein, was het aantal overledenen in deze periode zelfs 5 of meer keer zo hoog.