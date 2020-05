Gemeenteraad wil vaker in gesprek met inwoners over versterking

nieuws

De Groningse gemeenteraad wil vaker met inwoners in gesprek over de voortgang van de versterkingsoperatie. Dat bleek bij de bespreking van het Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave op 20 mei jongstleden.

“Er is veel informatie opgehaald uit het bevingsgebied”, vertelt Herman Pieter Ubbens, de voorzitter van de commissie van raadsleden die het participatietraject organiseerde. “Dat kon helaas niet met een fysieke hoorzitting. Maar we hebben ons uiterste best gedaan om de inwoners toch te horen. ”

Onder de getroffen inwoners heerst vooral een gevoel van ongehoordheid, mede door gebrekkige communicatie vanuit instanties. Wethouder Roeland van der Schaaf erkende dat inwoners in het aardbevingsgebied het vertrouwen in instanties hebben verloren:”De hoop is dat de gemeente de laatste kans is. Dat is een zware verantwoordelijkheid.” “De gemeente krijgt het voordeel van de twijfel. Maar dat kan snel weg zijn als er geen snelle resultaten komen.” vult GroenLinks-raadslid Lieke Schoutens aan. “We moeten ons als gemeente bewijzen als betrouwbare partner.”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk stelde daarom voor om vaker, bij voorbeeld eens per kwartaal, met inwoners in gesprek te gaan over de voortgang van de versterking. Hij kreeg steun van meerdere fracties voor zo’n periodiek gesprek met raad, college, ambtenaren en NCG. Ook wethouder Van der Schaaf wil dat: “Dan kunnen we ook direct zien of onze verbeteringen in het proces helpen.”