Gemeentelijke stewards moeten grote drukte in Noorderplantsoen voorkomen

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat de komende periode speciale stewards inzetten in het Noorderplantsoen. Zij moeten topdrukte in het park voorkomen, zoals dat op Koningsdag aan het einde van de middag gebeurde.

De gemeente verwacht dat de drukte in het park steeds meer toe zal nemen, zeker nu voor komend weekend mooi weer in aantocht lijkt. De stewards gaan bezoekers van het plantsoen advies geven over de corona-regels en de bezoekers leiden naar een plek waar nog ruimte is in het park.

Ondanks de noodverordening in verband met het coronavirus was het op ‘Koningsmiddag’ erg druk in het Noorderplantsoen. De gemeente en de handhaving waarschuwden daarom, via sociale media, om niet meer naar het park te komen.