Gemeentelijk woordvoerder en speechwriter Niko Beets krijgt een lintje

nieuws

Niko Beets - Foto: Gemeente Groningen

Burgemeester Koen Schuiling reikte vrijdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uit aan Niko Beets, de man die de afgelopen jaren vele van deze uitreikingen voorbereidde. Beets kreeg de onderscheiding nu hij met pensioen gaat.

Beets was sinds 1984 in dienst bij de gemeente. In eerste instantie als maatschappelijk werker bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna werkte hij als adviseur, woordvoerder en speechwriter voor achtereenvolgens zeven wethouders en vijf burgemeesters, waaronder de burgemeesters Wallage, Rehwinkel, Vreeman, den Oudsten en Schuiling. Schuiling noemt Beets dan ook een steunpilaar in het verzorgen van contacten met de media en bij de voorbereiding van publieke optredens van de bestuurders.

Afgelopen jaar was de heer Beets betrokken bij de voorbereiding voor de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast was hij betrokken bij de boekenserie ‘Groningen van alle tijden’ over de historie van de gemeente.

Beets werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.