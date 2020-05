Gemeente: Ruimte voor terrassen, daar waar het kan

nieuws

Foto: Marketing Groningen

“We bieden ruimte aan terrassen, daar waar het kan.” Dat zei wethouder Roeland van der Schaaf donderdagmorgen tijdens een persbijeenkomst over de heropening van de horeca in Groningen vanaf maandag 1 juni.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de binnenstad (binnen de Diepenring, plus de Westerhaven) en het gebied daarbuiten. “Ondernemers krijgen algemene richtlijnen, die iedereen individueel moet toepassen. Als dat onvoldoende blijkt te zijn, dan zal de gemeente overgaan op een gebiedsgerichte aanpak,” aldus Van der Schaaf.

De drukke winkelstraten in de binnenstad worden daarom de komende tijd grotendeels voetgangersgebied. De doorgaande fietsroutes die hier zijn worden tussen 12.00 en 19.00 uur afgesloten. Ook mogen in dit gebied geen obstakels als geparkeerde fietsen en uitstallingen staan. Voetgangers worden verzocht in de drukkere winkelstraten zoveel mogelijk rechts of de aangegeven routes te volgen. Deze worden aangegeven door borden, lijnen en mededelingen. Stewards zijn aanwezig om het publiek hierop te wijzen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Samen met de horecaondernemers bekijkt de gemeente welke mogelijkheden er binnen de beperkte ruimte in de binnenstad nog zijn voor terrassen en welke maatregelen er nodig zijn om dit mogelijk te maken, onder andere op het Waagplein en het Martinikerkhof, maar ook naar locaties buiten het centrum. Bevoorrading van de horeca vindt plaats voordat het druk wordt, dat wil zeggen tussen 05.00 uur en 12.00 uur ’s morgens.