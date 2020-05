‘Gemeente moet Regionale Energiestrategie beter onder de aandacht brengen’

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

De gemeenteraadsfracties van de Stadspartij, de PVV, de VVD, de SP en 100%Groningen dienen aanstaande woensdag een motie in bij de gemeenteraad over de Regionale Energie Strategie. De fracties willen dat de termijn voor de plannen voor de RES pas wordt verplaatst van 1 juni naar 1 oktober van dit jaar.

De fracties komen met de motie, omdat zij vinden dat deze plannen erg ingrijpend zijn in het Groningse landschap. Volgens de fracties moet er daarom een participatietraject komen voor de plannen, zodat de inwoners van de gemeente kunnen meepraten. “Bewoners van bijvoorbeeld de polder Lageland kunnen niet op een gebruikelijke manier inspreken, als gevolg van de coronacrisis, over de komst van 250 hectare zonneweiden”, zo schrijven de fracties. Ook vinden de fracties dat de plannen relatief onbekend zijn onder de inwoners en dat de gemeente zich moet inzetten om daar verandering in te brengen.

De Stadspartij liet vorige week al weten niet blij te zijn met het bod voor de Regionale Energiestrategie van de provincie Groningen. In dit plan moet voor 2030 5,7 THW aan duurzame energie aan het net geleverd worden. Volgens de fractie zijn veel plannen nog onduidelijk en kunnen ze niet op draagvlak rekenen bij de inwoners. De Stadspartij riep toen de provincie Groningen al op om de beslissing voor het provinciale bod uit te stellen, van 1 juli naar 1 oktober van dit jaar. Daarvoor heeft het Rijk de mogelijkheid gegeven.