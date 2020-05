Gemeente Groningen kan brief uit Buitenpost verwachten over extra sneltrein

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De gemeente Groningen kan morgen een brief verwachten van de gemeente Achterkarspelen. De gemeenteraad heeft besloten haar standpunt aangaande het niet stoppen van de extra stoptrein tussen Groningen en Leeuwarden terug te trekken.

In de gemeenteraad van Achterkarspelen ontstond veel onrust door het besluit van de Provincie Fryslan om slechts één van de uurlijkse stoptreinen te laten stoppen in Buitenpost. Een meerderheid van de raad steunde donderdagavond een motie. Wanneer bij de evaluatie na twee jaar blijkt dat Buitenpost meer instappers heeft dan Feanwâlden, moet Buitenpost per direct de tweede instapplaats worden, zo stelt de gemeenteraad. De brief aan de andere deelnemende gemeente, de provincies en Arriva moet vrijdagmiddag verstuurd zijn.

Achtkarspelen ligt samen met Kollum en omstreken gunstig voor stellen waarbij de ene partner in Groningen werkt en de andere in Leeuwarden. Dit zorgt voor veel woon-werk verkeer, zo stelt de raad in Achterkarspelen. Veel leerlingen uit Achtkarspelen en de voormalige gemeente Kollumerland studeren in Groningen.