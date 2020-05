Geen nieuwe besmettingen, opnames of doden door corona in Groningen

nieuws

Het aantal coronapatiënten uit de gemeente Groningen dat in een ziekenhuis verblijft, is in vergelijking met woensdag gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die donderdagmiddag bekend werden gemaakt. Woensdag werd één nieuwe besmetting vastgesteld.

Volgens de Rijksdienst liggen nu 7,7 op de 100.000 inwoners uit onze gemeente in een ziekenhuis. In absolute aantallen zijn dit achttien patiënten. Het aantal besmettingen in de gemeente staat tot nu toe op 165 geregistreerde infecties. Drie mensen uit de gemeente overleden aan het virus.

Ook in andere gemeenten in de provincie Groningen is de situatie onveranderd. De gemeente Pekela heeft statistisch gezien met 32,8 de meeste ziekenhuisopnames. Appingedam (25,8) en Delfzijl (24,3) volgen op de plaatsen twee en drie.

Landelijk kwamen afgelopen etmaal 27 coronapatiënten te overlijden. Het totaal aantal doden komt hiermee op 5.775. De slachtoffers zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden. Er zit een vertraging tussen het moment van sterfte en het moment dat het meegenomen wordt in de statistieken. 13 Patiënten moesten afgelopen dag opgenomen worden in een ziekenhuis waarmee het aantal mensen dat in een ziekenhuis ligt, of heeft gelegen, nu op 11.640 staat. Bij 253 mensen werd de afgelopen dag het COVID-19 virus vastgesteld, waarmee het totale aantal besmettingen op 44.700 komt.