“Geen goed idee dat boa’s met wapenstok en pepperspray worden uitgerust”

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie vindt het niet een goed idee om boa’s uit te rusten met wapenstok en pepperspray. In verschillende steden in het land wordt dinsdag actie gevoerd door boa’s om duidelijk te maken dat men meer middelen wil om zichzelf te kunnen beschermen.

“Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven”, zei Grapperhaus na overleg met het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is de overkoepelende organisatie van alle 25 Veiligheidsregio’s. Wel zegt de minister dat er meer bodycam’s voor de boa’s moeten komen. Nu heeft nog niet elke opsporingsambtenaar zo’n camera. Daarnaast zou men moeten kunnen beschikken over een noodknop waarmee direct verbinding kan worden gelegd met de meldkamer van de hulpdiensten.

Op zo’n twintig plekken in het land wordt dinsdag actie gevoerd. In Groningen vinden vooralsnog geen acties plaats. Aanleiding is het incident vorige week op Hemelvaartsdag in IJmuiden waarbij boa’s een jongeman meenamen die zich niet kon legitimeren. De ambtenaren werden vervolgens aangevallen door een grote groep tieners. Twee boa’s raakten gewond waarbij de één een hersenschudding opliep en de ander vrijwel al zijn ondertanden moet missen. Volgens de vakbonden, die de belangen van de boa’s behartigen, hebben hun leden de laatste weken vaker met agressie te maken nu ze een belangrijke rol krijgen toebedacht bij het handhaven van de coronamaatregelen. “Het is schandalig dat de jonge mensen boa’s hebben aangevallen. Dat is ook een kwestie van totaal geen begrip van hoe de samenleving werkt. Als je door een ambtenaar wordt aangesproken dan heb je je daar aan te houden”, aldus Grapperhaus.

Eerder liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen al weten niets te zien in het plan om boa’s uit te rusten met geweldsmiddelen. Op 1 juni wordt er wederom actie gevoerd.