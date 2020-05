Geen buurtbussen in Groningen en Drenthe tot half augustus

nieuws

Foto: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De buurtbussen in de provincies Groningen en Drenthe zullen tot half augustus niet rijden. Aanleiding voor het schrappen van de ritten is het coronavirus.

Aanvankelijk werd gemeld dat de bussen, die door vrijwilligers gereden worden, tot 1 juni niet zouden rijden. Dit is nu verlengd tot half augustus, het einde van de zomervakantie voor de scholieren in het Noorden van het land. De buurtbussen zijn de zogeheten bussen waar acht personen in kunnen. Behalve de buurtbussen geldt het schrappen ook voor de stadsbussen in Hoogezand, Veendam en Delfzijl die door vrijwilligers gereden worden.

De maatregel wordt genomen omdat de meeste vrijwilligers ouderen zijn die tot de risicogroep behoren voor besmetting met het coronavirus. Daarnaast zijn de bussen niet voorzien van beschermende voorzorgsmaatregelen zoals een spatscherm en is er geen pin- of chipkaartapparatuur aanwezig.