Gedeeltelijke verhuizing voor negen scholen in Groningen-Zuid.

Foto: Google Streetview

Er is een oplossing gekomen voor de scholen in Groningen Zuid die kampen met ruimtegebrek en wachtlijsten. Door de bouw van veel nieuwe woningen komen er steeds meer leerlingen bij.

De gemeente heeft samen met de betrokken schoolbesturen de situatie geanalyseerd. Het was een complexe puzzel, want er zijn negen scholen bij betrokken. De plannen worden verder uitgewerkt in overleg met alle belanghebbenden.

De Brederoschool gaat de locatie van de Tamarisk aan de Van Ketwich Verschuurlaan in gebruik nemen. Dat gebeurt na de oplevering van het MFA De Wijert. De Haydnschool gaat uiteindelijk naar de locatie Coendersweg en de GSV naar de locatie van de Internationale School in Haren. Die school gaat op zijn beurt naar het gebouw van het Maartenscollege.

Het Montessori Lyceum neemt de locatie Hora Siccamasingel over van de GSV. De oude kantine van het Montessori Lyceum wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.