“Gebruik mondkapjes in bus en trein heeft een beschermingseffect van 5 tot 10 procent”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer heeft een erg beperkt beschermingseffect. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM donderdag gezegd tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer.

Woensdagavond maakte premier Mark Rutte (VVD) in een persconferentie bekend dat het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer een volledige dienstregeling gaat rijden. In de treinen en bussen kan gebruik worden gemaakt van veertig procent van de totale capaciteit waarbij reizigers verplicht worden om mondkapjes te dragen. Wanneer deze niet gedragen worden kunnen boetes worden uitgeschreven. Reizigers mogen geen gebruik maken van medische mondkapjes. Vanwege de schaarste moeten deze ingezet worden in de zorg.

“Niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer kunnen een beetje bescherming geven als de anderhalve meter afstand niet gehaald wordt”, legt Van Dissel uit. “Het effect is echter minimaal: het geeft zo’n vijf tot tien procent bescherming.” De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zegt ook dat het verplicht dragen van mondkapjes geen wetenschappelijke maar een politieke keuze is geweest. “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het zin heeft om maskers te dragen. Niet-medische mondkapjes laten veertig tot tachtig procent van de druppels met het virus door, afhankelijk van het soort stof. Er zijn landen die zeggen doe maar een sjaal om, maar daar zou ik niet heel erg voor zijn.”