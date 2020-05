“Gebouwen RuG moeten toegankelijker worden voor mensen met beperking”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Universiteitraadspartij De Vrije Student, DVS, roept de Rijksuniversiteit Groningen op om haar gebouwen toegankelijker te maken. Bij de partij zijn de afgelopen periode diverse klachten binnengekomen van studenten.

De gebouwen zouden vooral voor mensen met een beperking niet goed toegankelijk zijn. Ook zouden internationale studenten niet dezelfde carrièrekansen krijgen als Nederlandse studenten. “Het valt mij tegen dat in 2020 nog niet ieder universiteitsgebouw toegankelijk is voor mensen met een beperking”, zegt David Jan Meijer van DVS. “Deuren en ingangen zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, liften ontbreken en ook aangepaste toiletvoorzieningen zijn vaak niet aanwezig.” Daarnaast is het de partij opgevallen dat evacuatiestoelen waarmee rolstoelgebruikers via een trap kunnen worden geëvacueerd vaak slecht te vinden zijn.

Slecht geluid en geen doventolk

Het valt de partij daarnaast op dat er bij speeches en videoverbindingen vaak slecht rekening wordt gehouden met studenten en medewerkers die slechthorend zijn. “Bij raadsvergaderingen, werkgroepen en colleges is geen ringleiding aanwezig. Dit is een radiosignaal waarmee het microfoongeluid rechtstreeks aan het gehoorapparaat wordt doorgegeven. Bij belangrijke evenementen is bovendien geen doventolk aanwezig en videoboodschappen van bestuurders worden vaak niet ondertiteld. Toegankelijke en duidelijke communicatie is essentieel. Zeker in deze tijd waar we nu in zitten.”

Financieringsmogelijkheid

Tot slot vindt de partij dat de carrièrekansen van internationale studenten hetzelfde moeten zijn als voor Nederlandse studenten. “Voor vacatures is nu nog beheersing van de Nederlandse taal vereist. Dat is vreemd wanneer je solliciteert voor een functie bij een Engelstalige afdeling.” DVS ziet ook mogelijkheden om het toegankelijker maken te financieren. “Er staat nu een diversiteitsmanager begroot voor een half miljoen euro. Laten we dat geld investeren om de universiteit voor iedereen toegankelijker te maken.”