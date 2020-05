nieuws

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt de problemen van het MKB een onderbelicht onderwerp in het gasdossier. Daarom wil de organisatie dat er regelingen opgetuigd worden voor MKB’ers bij de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

“In Groningen komt de coronacrisis voor het MKB bovenop een crisis in slow motion als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Tot op heden hebben deze ondernemers hiervoor geen enkele bijzondere steun of compensatie gekregen. Het wordt nu eens tijd”, zo schrijft de GBB in een persbericht. “Veel ondernemers voeren in Groningen een tweefrontenoorlog: ze moeten hun bedrijf in de lucht houden en tegelijkertijd voeren ze een strijd tegen NAM en Rijk om een faire vergoeding te krijgen voor aardbevingsschade.”

Naast de schade door daling in waarde van bedrijfspanden en het inschakelen van deskundigen staan ondernemers ook voor een verzekeringskwestie, zo stelt de GBB: “Is of lijkt de staat van het pand zo slecht dat de klanten risico dreigen te lopen, dan heeft de ondernemer geen andere keus dan het sluiten van de zaak. ”