‘Ga dit weekend vleermuizen tellen’

nieuws

Zoveel mogelijk mensen die dit weekend vleermuizen gaan tellen. Dat is de wens van de Zoogdiervereniging. Dit weekend vindt de eerste vleermuizentelling van dit jaar plaats.

Het tellen is een initiatief van de Jaarrond Tuintelling. Deze organisatie is vooral bekend van de vogel- en vlindertellingen. Ze organiseren echter ook twee keer per jaar een vleermuizentelling. Deelnemers kunnen op zaterdag en op zondag deelnemen. “Om vleermuizen te kunnen zien kun je het best vanaf zonsondergang een uur in de tuin gaan zitten”, laat een woordvoerder weten. “Dat is op 23 en 24 mei vanaf ongeveer 21.35 uur. Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien zoek je een plekje uit waarbij je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur met ook wat zicht op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag.”

Om het soort vleermuis te herkennen heeft de organisatie op haar website een zoekkaart geplaatst. Veel voorkomende soorten vleermuizen in Nederland zijn watervleermuizen, dwergvleermuizen en grootoorvleermuizen. De tellingen kunnen doorgegeven worden op de website van de organisatie. Vorig jaar werden er na twee avonden negentienhonderd vleermuizen geteld.

Links:

– De zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen in Nederland vind je hier

– Een telling doorgeven kan hier