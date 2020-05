Forum Groningen klaar voor de (her)start, restaurant NOK nog niet helemaal

Forum Groningen opent komende maandag om 12.00 uur weer de deuren voor het publiek. Boeken lenen, films zien en exposities bekijken kan dan weer, maar een hapje of drankje op het dakterras moet nog twee dagen wachten.

Ook Forum-directeur Dirk Nijdam is verheugd: “Op een gegeven moment slaat het een beetje lam op kantoor, omdat je niet weet hoe lang het duurt. Nu kunnen we weer nadenken hoe we alle activiteiten in het gebouw gaan programmeren. Maar het Forum is natuurlijk ook vooral dat, een gebouw. We willen de mensen dan ook eerst maar eens gewoon weer door het gebouw laten lopen.”

Helaas moeten vroege boekers van restaurant NOK, met een dakterras, nog twee dagen wachten. De vloer van het restaurant bleek niet goed te zijn, deze wordt dit weekend vervangen. Hoogstwaarschijnlijk is de vloer woensdag hard, dan kan het restaurant open.

Naast de eerder bekend gemaakte maatregelen, zoals online kaarten bestellen en geen boeken aanraken in de bieb, zijn er andere veranderingen in het gebouw. Zo is er meer ruimte gecreëerd voor horeca: “Mensen kunnen nu ook op de patio zitten, op de trap of op het dak. In die zin hebben we nu extra capaciteit. Maar op het dakterras is wel wat aan ruimte ingeboet. Mensen kunnen nu alleen aan de tafels en stoelen zitten, als die op zijn, is het dak vol.”