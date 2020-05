Forse daling aantal aangiftes van fietsdiefstal in Groningen

nieuws

Foto Andor Heij Fietsenstalling Haren

Het aantal aangiftes van fietsendiefstal in Groningen is in de laatste vijf jaar met vijftig procent gedaald. Dat blijkt uit politiecijfers, opgevraagd door Beslist.nl.

In de provincie Groningen werden in 2019 2338 aangiftes gedaan van fietsendiefstal, dat komt neer op 39,9 diefstallen per 10.000 inwoners. De daling is in vergelijking met andere provincies relatief sterk, landelijk daalde het aantal aangiftes met 40 procent.

Vorig jaar werden er in Nederland in totaal 66.690 fietsen gestolen. De meeste diefstallen werden gemeld in de grote studentensteden, met Amsterdam als absolute koploper. In Noord-Holland was dan ook de kleinste daling te zien (23 procent) naar 53,5 diefstallen per 10.000 inwoners.