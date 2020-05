Folkingestraat, Ubbo Emmiusstraat, Werkmanbrug en Trompbrug dag en nacht taboe voor fietsers

nieuws

Foto: Flaviadir / Pixabay

Fietsen door de Folkingestraat, Ubbo Emmiusstraat en over de Werkmanbrug of Trompbrug is per 1 juni 24/7 verboden.



De Folkingestraat, Ubbo Emmiusstraat, H.N. Werkmanbrug en Trompbrug zijn vanaf 1 juni 24 uur per dag verboden voor fietsers, deelt de gemeente mee in een deze vrijdag verschenen Nieuwsbrief. ‘Fietsers kunnen over de Emmabrug, Herebrug en Oosterbrug. Op verschillende plekken in de stad komen extra fietsenrekken’.

Eerder deze week werd al bekend dat enkele drukke winkelstraten in de binnenstad zijn per 1 juni tussen 12.00 en 19.00 uur verboden gebied zijn voor fietsers, onder meer de Brugstraat, Guldenstraat en Vismarkt.