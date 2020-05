FNV: “Vrees voor baanverlies als ontslagboete verdwijnt”

nieuws

Foto: Robert van der Veen & Pascal Molenberg

Vakbond FNV vreest dat veel mensen hun baan gaan verliezen als de ontslagboete uit het steunpakket voor bedrijven gaat verdwijnen. Dat meldt de vakbond maandag.

Direct na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland werd er een economisch steunpakket opgetuigd waar bedrijven gebruik van kunnen maken als ze in financieel zwaar weer dreigen te komen. In dit pakket is ook een ontslagboete opgenomen. Dit betekent dat als bij gebruik van het steunpakket er toch werknemers ontslagen worden het bedrijf hier een boete voor moet betalen. Momenteel werkt de overheid aan een tweede economisch steunpakket. Afgelopen week liet minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken weten dat de ontslagboete gaat verdwijnen. “Als je mensen zonder boete mag ontslaan verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers”, zegt Zakaria Boufangacha van vakbond FNV.

Volgens de FNV-man heeft het verdwijnen van de boete grote gevolgen. “Dan gaan werkgevers zich nog meer dan nu berekenend richten op het kortetermijnbelang van hun onderneming. Het samenlevingsbelang van behoud van werkgelegenheid en inkomens staat dan niet meer voorop. Dat is geen verantwoorde manier van omgaan met het geld van de belastingbetaler.” Volgens Boufangacha zijn veel werknemers met een flex-contract al ontslagen. Een vergelijkbaar scenario zal gaan ontstaan bij vaste banen terwijl de staatssteun bedoeld is om banen en inkomen te behouden. Daarom roept hij het kabinet op om met stevige voorwaarden te komen. “Als de steunmaatregelen ervoor zorgen dat bedrijven weer winsten gaan maken, kan het niet zo zijn dat de aandeelhouders daar weer als eerste van gaan profiteren”.