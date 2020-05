FNV: “Nog steeds een tekort aan mondkapjes in de gezondheidszorg”

nieuws

Foto: Artur Bergman - CPMC Surgery, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40257410

Uit een onderzoek van vakbond FNV blijkt dat zestig procent van de leden die in de verpleeg- en thuiszorg werken een tekort hebben aan beschermingsmiddelen. Met name aan mondkapjes is een tekort.

De cijfers sluiten aan bij een peiling van beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen die twee weken geleden plaatsvond. Daaruit bleek dat ruim de helft vond dat het te weinig beschermingsmiddelen heeft. Afgesproken werd dat er naar de richtlijnen gekeken zou gaan worden, maar volgens vakbond FNV is er na veertien dagen nog helemaal niets veranderd. “In de aangepaste richtlijn zou moeten komen te staan dat zorgmedewerkers die daar zelf behoefte aan hebben, ook recht krijgen op beschermingsmiddelen”, zegt Kitty Jong van vakbond FNV. “Maar dat is nog niet gebeurd. In de praktijk betekent het zelfs dat werkgevers zeggen: ‘nee hoor, het hoeft niet’. Ook al wil het personeel het zelf wel graag.”

Wat de vakbond niet begrijpt is waarom werkgevers hun personeel de mondkapjes ontzeggen. Ze draaien namelijk niet op voor de kosten. “Duidelijk is wel dat zeker er in de thuiszorg veel verschillende werkgevers zijn die op heel verschillende manieren met hun personeel omgaan.”