FNV: “Iedereen in de vleesindustrie moet getest worden op corona”

Iedereen die in de vleesverwerkingsindustrie werkt moet getest worden op het coronavirus. Dat laat vakbond FNV vrijdag weten.

In Nederland werken er ruim dertigduizend mensen in de vleesindustrie in zo’n 350 slachterijen verspreid over het land. In Groningen gaat het om ongeveer duizend werknemers. Aanleiding voor de uitspraak is een uitbraak van het coronavirus in een abattoir in Helmond. Bij een steekproef bleken 21 van de 130 geteste werknemers besmet te zijn met het virus. Eerder werden er al veel besmettingen geconstateerd bij een slachterij in Groenlo. “Elke steekproef levert tot nu toe besmettingen op”, vertelt FNV-bestuurder John Klijn. “Dus er is geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie bij andere bedrijven in de sector beter is.”

Werknemers uitrusten met dezelfde beschermingsmiddelen als in ziekenhuis

De COV, de Centrale Vereniging voor de Vleesindustrie liet eerder al weten dat personeel in slachthuizen voorrang moet krijgen om op COVID-19 getest te worden. “Het is verstandig om iedereen te laten testen”, zegt Klijn. Volgens de FNV-bestuurder is het belangrijk dat het personeel uitgerust gaat worden met dezelfde beschermingsmiddelen die ziekenhuispersoneel tot haar beschikking heeft.

Het is aan de GGD’en

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laten aan de NOS weten dat het verzoek om iedereen te testen is neergelegd bij de GGD’en in Nederland. “Het is aan de GGD’en om te bepalen of ze dat ook gaan doen. Ze hebben natuurlijk ook andere groepen die ze willen testen. Maar de beste waarborg om elkaar niet te besmetten is de regels van het RIVM in acht te nemen”, aldus Schouten.