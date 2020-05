Flat aan Wibenaheerd in Beijum ontruimd vanwege vondst explosief

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten hebben zaterdagavond in allerijl de flat aan de Wibenaheerd in Beijum ontruimd waar vrijdagavond een explosie plaatsvond. De hulpdiensten hebben opgeschaald naar GRIP 1.

De melding voor de hulpdiensten kwam rond 19.40 uur binnen. “Diverse flatbewoners staan buiten op straat”, ziet Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl die snel na de eerste melding ter plaatse is. “De straat is door de hulpdiensten afgezet. Behalve de brandweer staan er verschillende politiewagens en ook de Technische Recherche is aanwezig.” Naar verluidt is er in de flat een explosief, of explosief materiaal, gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst, de EOD, is onderweg en wordt rond 21.00 uur ter plaatse verwacht.

Volgens Ten Cate is een deel van de flat ontruimd. “Het gaat om het gedeelte waar gisteren de explosie plaatsvond.”

GRIP 1

De hulpdiensten hebben vanwege de vondst GRIP 1 afgekondigd. GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure. Het is een vaste regeling die ingaat bij een ramp of crisis. Omdat er meerdere hulpdiensten bij de ontruiming betrokken zijn is goed overleg nodig. Het afkondigen van een GRIP-situatie vergemakkelijkt dit overleg.

