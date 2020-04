Fietsster gewond bij verkeersongeluk Leegeweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagavond op de Leegeweg tussen Vinkhuizen en Leegkerk is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.20 uur ter hoogte van de afslag naar de Arminiusstraat. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Van omstanders begreep ik dat het om een eenzijdig verkeersongeluk gaat. De vrouw was onderweg toen ze opeens ergens van schrok. Als gevolg daarvan kwam ze ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben haar gestabiliseerd waarna de vrouw met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.