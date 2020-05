Fietsertje gewond bij verkeersongeluk Vechtstraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag in de Vechtstraat is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur ter hoogte van de kruising met de Hereweg. “Hoe het precies kon gebeuren is nog onbekend”, vertelt Wind. “Een fietser, een jong mannetje, kwam in botsing met een personenauto. Het fietsertje kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben zich ontfermd over het slachtoffertje. Hij is in de ambulance behandeld maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie deed onderzoek naar de toedracht. Terwijl men bezig was met het onderzoek gebeurde er even verderop een ander ongeluk. “Twee auto’s botsten daar op elkaar”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Niemand raakte gewond en de schade viel mee. De betrokken bestuurders hebben het zelf opgelost met de schadeformulieren.”